مصراتة تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 11:40 مساء
مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وحالة وفاة جراء الفيروس، إضافة إلى خروج خمس حالات من مراكز العزل بالمدينة.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في مصراتة، إن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «1» لم يسجل دخول أية حالات جديدة، فيما أعلن عن خروج حالتين إلى العزل المنزلي، ليصبح إجمالي الحالات المصابة بالفيروس والمتواجدة داخل المركز ثماني منها سبع حالات بقسم الإيواء وحالة بالعناية المركزة.

كما كشف مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «2» على ثماني حالات، وسجل حالة وفاة، إضافة إلى خروج حالة، ليصبح إجمالي الحالات المصابة الموجودة بالمركز 16 حالة بينها تسع موجودة بلقسم الإيواء وثماني بالعناية المركزة، حسب اللجنة.

وأعلن مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي عن تسجيل دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا» تم استقبالهما من عيادات الكشف المبكر، كما أعلن تسجيل خروج حالتين بوضع صحي جيد ليصبح إجمالي الحالات المصابة داخل المركز 13 بينها سبع بقسم الإيواء وست بالعناية المركزة.

وأشارت اللجنة إلى سحب فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة 400 مسحة أنفية بلعومية منها 265 من داخل مقر فريق الرصد والتقصي و135 من خارج مقر الفريق.

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