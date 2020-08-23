«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار على ساحل مصراتة وسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 12:23 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، احتمالية سقوط أمطار خفيفة على ساحل مصراتة وسرت، مع وصول درجة سرعة الرياح إلى 20 عقدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر هذه الليلة ونهار الغد، خصوصا على ساحل مصراتة وسرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة. والرياح سرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 متر. والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح سرعتها ما بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.50 متر .

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة، والرؤية جيدة.

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