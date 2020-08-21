بريطانيا ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار وتدعو جميع الأطراف داخل وخارج ليبيا إلى الالتزام به

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 05:48 مساء
السفير البريطاني لدى ⁧‫ليبيا‬⁩، نيكولاس هوبتون. (السفارة البريطانية في ليبيا)

قال السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، اليوم الجمعة، إن «المملكة المتحدة ترحب بشدة» بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا، داعيا جميع الأطراف داخل وخارج ليبيا إلى الالتزام به.

وقال هوبتون في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ترحب المملكة المتحدة بشدة بهذا الإعلان. موقف الشعب الليبي واضح – ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية. الآن ينبغي على جميع الأطراف، سواء داخل ليبيا أو خارجها، الالتزام بوقف إطلاق النار».

يأتي ذلك تعليقا على مع أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم بشأن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

ودعا كل من السراج وصالح في بيانين منفصلين إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

ورحبت كل من مصر والولايات المتحدة وإيطاليا والبعثة الأممية والبرلمان العربي بهذه الخطوة، مؤكدين دعمهم عملية التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

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