«مكافحة الأمراض»: 244 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 4 حالات

فريق الرصد في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار المركز إلى تماثل 29 حالة للشفاء، بينما توفي أربعة مصابين آخرين، حسب البيان 166 المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واكتشفت الإصابات الجديدة من أصل 2797 عينة موزعة كالتالي: 1266 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و493 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و400 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و372 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

إضافة إلى 93 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و54 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و47 عينة بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و44 عينة في مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، و2 عينة من مختبر فرع المركز سبها، وعينة بمختبر فرع المركز غدامس.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 9707 إصابات، من بينها 8487 نشطة، وألف و47 متعافيا، إضافة إلى وفاة 173 حالة، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.