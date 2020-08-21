«مكافحة الأمراض»: 244 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 4 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 08:34 صباحا
فريق الرصد في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار المركز إلى تماثل 29 حالة للشفاء، بينما توفي أربعة مصابين آخرين، حسب البيان 166 المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واكتشفت الإصابات الجديدة من أصل 2797 عينة موزعة كالتالي: 1266 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و493 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و400 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و372 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

إضافة إلى 93 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و54 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و47 عينة بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و44 عينة في مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، و2 عينة من مختبر فرع المركز سبها، وعينة بمختبر فرع المركز غدامس.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 9707 إصابات، من بينها 8487 نشطة، وألف و47 متعافيا، إضافة إلى وفاة 173 حالة، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلق على اتهام مستشاره السابق ستيف بانون بالاختلاس
دولى
العدد 248 من جريدة «الوسط»: الوصفة الأميركية للحل في ليبيا.. ونشطاء يدعمون ...
ليبيا
قلق أوربي من «موجة جديدة» لكورونا المستجد
دولى
«المركزي»: فتح اعتمادات مستندية لـ146 شركة خلال أسبوع
ليبيا
العطية: اللقاءات في طرابلس تناولت الحفاظ على وحدة ليبيا والتوصل لحل سياسي
ليبيا
بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
المسماري: قرار حفتر بشأن النفط اقتصر على تفريغ خزانات الموانئ
ليبيا
السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري