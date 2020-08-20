اللجنة الطبية بـ«الموقتة»: 88 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 71 في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 01:08 صباحا
مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الخميس، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة جراء الفيروس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية عن الوضع الوبائي المنشورة على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن معمل«COVID-19» بمركز بنغازي الطبي تسلم، الأربعاء، 164 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 76 عينة وإيجابية 88.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس بواقع 71 حالة في مدينة بنغازي وأربع في سرت وست في الكفرة ومثلها في أجدابيا إضافة إلى إصابة وحيدة في مدينة المرج. فيما توزعت الوفيات الجديدة جراء الفيروس بواقع حالتين في بنغازي وحالة في مدينة المرج.

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