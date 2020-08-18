باشاغا يبحث مع النائب العام معوقات سير قسم التحقيقات

باشاغا مصافحا القائم بأعمال النائب العام المستشار إبراهيم مسعود. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع القائم بأعمال النائب العام، المستشار إبراهيم مسعود علي، معوقات سير العمل بقسم التحقيقات وتوسيع آفاق التعاون بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة باشاغا إلى مكتب النائب العام تأتي «في إطار التنسيق الوثيق والمستمر بين مكتب النائب العام ووزارة الداخلية للعمل معا في إطار التحقيقات الجنائية التي يجريها أعضاء النيابة العامة وما يصدر عنهم من أوامر جنائية للأجهزة الأمنية سواء تلك القضايا المتعلقة بالجرائم المالية أو الجرائم العابرة للحدود أو قضايا الإرهاب».

وأضافت الوزارة أن باشاغا عقد اجتماعا مع القائم بأعمال النائب العام، المستشار إبراهيم مسعود بحضور رئيس قسم التحقيقات بالمكتب، المستشار الصديق الصور، ومدير مكتب النائب العام، العجيلي طيطش.

وأوضحت أن زيارة المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تهدف إلى توسيع آفاق التبادل المشترك للمعلومات في عدد من القضايا الهامة, ومناقشة «المسائل التي تعيق سير عمل قسم التحقيقات بمكتب النائب العام من خلال المتابعة لعدد من القضايا المعروضة على المكتب».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الجانبين جددا استعدادهما لفتح آفاق تعاون مشترك بينهما بما يخدم مصلحة البلاد.