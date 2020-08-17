إردوغان وبوتين يبحثان الأزمة الليبية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأزمة الليبية وآخر المستجدات في منطقة شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في اتصال هتافي، اليوم الإثنين، حيث اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون الوثيق في هذا السياق، حسب بيان الرئاسة التركية.

وتناول الاتصال الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات، لاسيما السياحة والمواصلات والطاقة والاقتصاد، وتم تقييم التعاون المشترك لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

كما ناقشا الوضع في سورية، إذ أكدا أهمية مواصلة الاتصالات في هذا الشأن عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.