حمودة سيالة يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا

حمودة سيالة خلال استقباله أوليفر أوفتشا. (صفحة مجلس النواب في طرابلس).

استقبل رئيس النواب المجتمعين في طرابلس حمودة أحمد سيالة، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الأحد، وناقش الطرفان استئناف العملية السياسية بحسب مخرجات مؤتمر برلين.



وعبر أوفتشا عن «رغبته في سماع رؤية مجلس النواب حول الأزمة الليبية وسبل حلها، ومدى إمكانية تبني مخرجات مؤتمر برلين كأساس لإدارة العملية السياسية»، بحسب بيان صادر عن «مجلس النواب في طرابلس».



من جانبه، رحب سيالة باستئناف العملية السياسية، مشيرًا إلى «التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين كونها إحدى ركائز المبادرة السياسية التي أُعلن عن انطلاقها منذ أيام».