السراج يناقش مع عميد الزنتان مشاكل واحتياجات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 01:28 مساء
السراج خلال استقباله عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني. (حكومة الوفاق)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، احتياجات المدينة، والمشاكل التي تواجه المرافق الخدمية فيها، وذلك خلال لقاء بينهما صباح اليوم الأحد.

واستقبل السراج في مكتبه بطرابلس الباروني، وعبر الأخير عن «دعم بلدية الزنتان لحكومة الوفاق الوطني وعن كامل التقدير لجهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وبحث الاجتماع مجمل الأوضاع في الزنتان، وعددًا من المطالب عرضها عميد البلدية تتعلق باحتياجات الزنتان، وسبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق الخدمية بها، فيما أصدر السراج تعليماته لحل مشاكل البلدية واستيفاء عدد من الاحتياجات بقدر الإمكانات المتاحة، وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البريميرليغ» يختار دي بروين الأفضل.. رسميا
رياضة عالمية
وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي
دولى
«فرانس برس»: التطبيع مع إسرائيل يربك مواطني دول الخليج
عربى
ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرصة انتقال كوفيد-19 من خلال الرضاعة الطبيعية ضئيلة