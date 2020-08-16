السراج يناقش مع عميد الزنتان مشاكل واحتياجات البلدية

السراج خلال استقباله عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني. (حكومة الوفاق)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، احتياجات المدينة، والمشاكل التي تواجه المرافق الخدمية فيها، وذلك خلال لقاء بينهما صباح اليوم الأحد.



واستقبل السراج في مكتبه بطرابلس الباروني، وعبر الأخير عن «دعم بلدية الزنتان لحكومة الوفاق الوطني وعن كامل التقدير لجهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.



وبحث الاجتماع مجمل الأوضاع في الزنتان، وعددًا من المطالب عرضها عميد البلدية تتعلق باحتياجات الزنتان، وسبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق الخدمية بها، فيما أصدر السراج تعليماته لحل مشاكل البلدية واستيفاء عدد من الاحتياجات بقدر الإمكانات المتاحة، وفق البيان.