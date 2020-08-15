«داخلية الوفاق»: تفجير أكثر من 50 طنا من الألغام ومخلفات الحروب «صور»

فرق إزالة الألغام تشارك في تفجير الألغام ومخلفات الحروب في طرابلس، 13 أغسطس 2020 (داخلية الوفاق)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، تفجير أكثر من 50 طنا من الألغام ومخلفات الحروب، مجمعة من طرابلس وضواحيها، التي شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ أبريل من العام 2019، حتى يونيو الماضي، حيث انسحبت قوات القيادة، وسيطرت قوات الوفاق على العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ أعمال تفجير لأكثر من 50 طنا من الألغام ومخلفات الحروب من قذائف وصواريخ وغيرها، أول من أمس الخميس، جمعتها فرق إزالة الألغام ومخلفات الحروب التابعة لهيئة السلامة الوطنية من مناطق مختلفة من مدينة طرابلس وضواحيها

وأضافت أن إنجاز العمل بموقع التفجير بوادى الهيرة جنوب مدينة طرابلس وقع بمشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفريق الإسعاف بقسم طرابلس.

وفي 23 يوليو الماضي، جرى تفجير أربعة أطنان من مخلفات الحرب والمفخخات والألغام بمنطقة الهيرة في بلدية غريان.

فرق إزالة الألغام تشارك في تفجير الألغام ومخلفات الحروب في طرابلس، 13 أغسطس 2020 (داخلية الوفاق)

فرق إزالة الألغام تشارك في تفجير الألغام ومخلفات الحروب في طرابلس، 13 أغسطس 2020 (داخلية الوفاق)

فرق إزالة الألغام تشارك في تفجير الألغام ومخلفات الحروب في طرابلس، 13 أغسطس 2020 (داخلية الوفاق)