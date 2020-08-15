277 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا من بين 2324 عينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 08:26 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أنه تسلم 2601 عينة من عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، أمس الجمعة، جاءت نتيجة 277 عينة منها إيجابية، و2324 سلبية.

وأوضح المركز أنه تسلم هذه العينات بواقع 866 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، و161 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و65 من مختبر فرع المركز في الزاوية، و23 من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

كما تسلم المركز من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 756 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 98 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 321 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 11 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة.

وتوزعت الحالات الـ277 الإيجابية الجديدة إلى 160 حالة جديدة، و117 مخالطة، فيما جرى تسجيل 32 حالة شفاء وأربع حالات وفاة.

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