عقوب: ليبيا تدخل على خط التعاقد لشراء لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 01:44 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، الدكتور سعد عقوب، مخاطبة وزارته الوكلاء والشركات المعنية للبدء في عروضهم للتعاقد على شراء لقاحات «كورونا» الجديدة سواء اللقاح البريطاني أو الروسي.

وقالت عقوب إن ليبيا دخلت على خط الدُول الساعية للحصول على اللقاحات الفعالة ضد فيروس «كورونا المستجد»، وحجز مكانها بينهم، حسب بيان منشور على صفحة إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأعلنت موسكو في 11 أغسطس الجاري موافقة وزارة الصحة الروسية على أول مصل في العالم لمكافحة مرض «كوفيد-19»، قام بتطويره معهد «نيكولاي غاماليا» في موسكو، عقب اختبارات له على البشر امتدت لنحو شهرين.

في حين وصل اللقاح البريطاني، الذي تطورته جامعة «أكسفورد» بالتعاون مع «استرازينيكا» البريطانية إلى المرحلة الثالثة الأكثر تقدمًا، إلى جانب 4 لقاحات أخرى فقط حول العالم، حسب تصنيف لمنظمة الصحة العالمية، وفق إدارة الإعلام بوزارة الصحة.

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