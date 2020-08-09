عقوب يشدد على تطبيق حظر التجول وتوفير الاحتياجات لمواجهة «كورونا»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، ضرورة بقاء المواطنين في البيوت والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية اللازمة، للوقاية من وباء «كورونا المستجد»، مشددًا على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لمكافحة الوباء.

وقال عقوب، في بيان اليوم الأحد، إن الإجراءات الوقائية «الطريق الوحيد المعتمد حاليًا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء، وبخلافها سنتعرض إلى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الاجتماعية والمناشط الثقافية والفنية والرياضية وغيرها»، حسبما نقلت إدارة الإعلام التابعة لوزارة الصحة.

‫وبخصوص استئناف تمديد حظر التجوال من السابعة، قال إنه على يقين بتجاوب «أبناء الشعب الليبي مع إجراءات الحظر، والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم».

دور الجيش والأجهزة الأمنية

وتابع: «نشد على أيدي قواتنا المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية في فرض قرار عزل المدن وحظر التجوال، ونطالبهم بعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها بالحركة والتنقل، ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية».

كما طالب جميع مديري المرافق الصحية بالبلاد بتطبيق حظر التجوال، مع التركيز علي توفير منظومة الغازات الطبية ومنظومة الكهرباء ووقود الديزل للمولدات الكهربائية بالمستشفيات وصيانتها بشكل دوري والتأكد من جاهزية غرف الرحمة وثلاجات حفظ الموتي».