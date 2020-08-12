اللجنة المركزية تحدد 3 سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب المجلس البلدي مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 05:10 مساء
مقر بلدية مصراتة الجديد «المبنى التاريخي»، 27 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، الجدول الزمني الخاص بانتخابات المجلس البلدي مصراتة التي حددت موعدها يوم الخميس، الموافق 3 سبتمبر المقبل.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن موعد الصمت الانتخابي لانتخاب المجلس البلدي مصراتة سيكون الأربعاء، الموافق 2 سبتمبر ،ويوم الاقتراع سيكون الخميس الموافق 3 سبتمبر.

وأضافت اللجنة المركز لانتخابات المجلس البلدي أن موعد إقفال سجل الناخبين لبلدية مصراتة سيكون الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري، داعية المواطنين للمبادرة في التسجيل في سجلات الناخبين عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني و# رقم المركز الانتخابي.

وأضافت اللجنة أن الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين لانتخابات المجلس البلدي مصراتة تبدأ يوم الأحد 16 أغسطس الجاري، وحددت السقف المالي للدعاية الانتخابية بـ200 ألف دينار للقوائم، و95 ألف دينار للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الثوار وفئة المرأة.

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