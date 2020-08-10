5 توجيهات لـ«المركزي» في البيضاء للعمل في ظل جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 09:52 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المصرف المركزي في البيضاء خمسة توجيهات إلى مديري إدارات فروع المصارف التجارية في المنطقة الشرقية بشأن التعامل مع الظروف الراهنة المصاحبة لجائحة «كورونا المستجد».

وقال المصرف في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة العلمية الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، والتي تنص على عمل الوحدات الإدارية بالدولة بالحد الأدنى من الموظفين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى عدم استقرار الوضع الوبائي وازدياد حالات الإصابة بالوباء في البلاد.

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وشملت توجيهات المصرف المركزي ما يلي:
- يعدل توقيت ساعات الدوام الرسمي للعمل، بحيث يصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر ولحين إشعار آخر.

- يجب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية، والتي منها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والعمل بالحد الأدني من الموظفين مع ضمان عدم تعطيل أو تأخير تقديم الخدمات المصرفية بجميع أنواعها للعملاء.

- العمل على إعداد خطط استمرارية العمل وتحديث ومراجعة القائم منها بما يتماشى مع الوضع الوبائي مع اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على سلامة الكوادر البشرية، وإيجاد الطرق المناسبة لضمان استمرارية الأعمال لتقديم الخدمات المالية.

- توفير طرق الدفع الإلكتروني أمام المتعاملين حسب الإمكانات المتوافرة لكل مصرف.
- يؤذن للمصارف بعد إخطار مصرف ليبيا المركزي والتشاور معه تعليق عمل الفروع بالمناطق التي تنتشر فيها الجائحة، والمعلن عنها من قبل الجهات ذات الاختصاص.

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