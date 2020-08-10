ليبيا تسجل 309 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و19 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 08:25 صباحا
عاملان في أحد المختبرات التابعة لمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب 19 حالة شفاء وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان حمل الرقم «155» إنه تسلم، الأحد، 731 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 512 عية بينها 10 حالات شفاء وإيجابية 219 عينة، موزعة بواقع 111 حالة مخالطة و108 حالات جديدة، علمًا بأن المركز عاد وأضاف 90 إصابة جديدة سجلت في مصراتة بواقع 89 حالة مخالطة وحالة جديدة (أجنبية الجنسية) وحالة وفاة وتسع حالات شفاء، في تحديث لاحق للنشرة الوبائية.

وتوزعت العينات بواقع 460 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و99 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و73 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية،  و31 عينة من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و68 عينة من مختبر فرع المركز سبها. واكتفى المركز بالإشارة إلى تسجيل مصراتة 90 إصابة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة دون أن يشير إلى إجمالي العينات.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 5541 حالة بينها 4711 حالة نشطة و120 حالة وفاة، فيما تعافى 710 أشخاص من الفيروس منذ بدأ ظهوره في البلاد مارس الماضي.

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