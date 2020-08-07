تسجيل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» في صبراتة

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية صبراتة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» في البلدية، لامرأة عمرها 84 سنة من صبراتة المدينة، بعد الكشف عليها وأخذ عينة منها وإرسالها إلى المختبر المرجعي بطرابلس.

وحسب بيان للجنة اليوم، كانت نتيجة الحالة موجبة، ونظرا لسوء حالتها إذ كانت تحتاج إلى عناية فائقة، تم نقلها وإيواؤها بقسم العزل زاوية الدهماني فور وصول نتيجة العينة، لكن تم الإبلاغ صباح اليوم بوفاة الحالة داخل مركز العزل.

ودعت اللجنة جميع الأهالي في صبراتة إلى الأخذ بالإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعى ولبس الكمامة عند الخروج وترك المصافحة والتلامس، وكذلك المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون مع استعمال الكحول.