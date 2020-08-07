بدء مشروع ازدواج الطريق الدائري الخامس في بنغازي

مدينة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية بنغازي بدء تنفيذ مشروع فتح مسار ورصف ازدواج الطريق الدائري الخامس.

ويتضمن المشروع أعمال إنارة والإشارات المرورية، وجميع الأعمال المكملة للطريق، من طريق العروبة، وتحديدا جزيرة دوران حي السلامة، وحتى شارع جمال عبدالناصر، حسب الإعلان المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ودعت البلدية جميع الجِهات العامة والخاصة والمواطنين بإزالة جميع العوائق الواقعة في مسار ازدواج الطريق.

وأوضحت أنه سيجري إزالة مبانٍ ضمن المسار، إضافة إلى نقل جميع المواد والآليات والسيارات عليه، وذلك في مدة أقصاها أسبوع.