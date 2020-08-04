إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 08:05 مساء
عميد بلدية مصراتة، مصطفى عمر كرواد. (الإنترنت)

أُصيب عميد بلدية مصراتة، مصطفى عمر كرواد، بفيروس «كورونا».

وأكد أقارب كرواد لـ«بوابة الوسط»، أنه أجرى الكشف المسحي أمس، وأُبلغ اليوم بأن نتيجة الكشف موجبة.

مصراتة تعلن حالة الطوارئ وتغلق حدودها البرية للسيطرة على فيروس «كورونا»

وأمس أعلن المجلس البلدي مصراتة، حالة الطوارئ في البلدية وغلق المنافذ البرية إلا أمام الحالات المرضية الطارئة، ضمن محاولات السيطرة على الانتشار المتسارع لوباء كورونا في البلدية.

وقال المجلس البلدي، في بيان، إنه اتخذ عدة إجراءات نظرًا للتوسع الوبائي المتفاقم لجائحة «كورونا» واستكمالًا لسلسلة المنشورات والقرارات الصادرة عن المجلس البلدي واللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» بالبلدية.

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