6 نصائح من «طوارئ غريان» لمنع تفشي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 11:39 مساء
شعار بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية غريان، مساء السبت، ست نصائح للمواطنين للتغلب على خطر انتقال عدوى فيروس «كورونا» إليهم.

وشملت النصائح التي نشرتها اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعوة إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان، وعدم الذهاب إلى الأماكن العامة، والابتعاد على الازدحام وعدم مقابلة مجموعات من الناس.

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وحضت لجنة الطوارئ مواطني بلدية غريان على التقليل من استخدام وسائل النقل العامة، والمحافظة على مسافة آمنة مع الآخرين، والتقليل من الاتصال المباشر بأي شخص لا يعيش في منزلك.

وأعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان، الخميس الماضي، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بالمدينة لمخالطين. كما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة وحيدة بالفيروس داخل غريان أمس الجمعة.

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