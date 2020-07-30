غريان تسجل 7 إصابات جديدة بـ«كورونا»

شعار بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان، اليوم الخميس، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بمدينة غريان لمخالطين.

وأشارت اللجنة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا المستجد» من خارج المدينة، لافتة إلى إجراء الاختبار لهما بمعمل عيادة الحمي غريان، وإحالة إحداهما للعزل المؤسسي والأخري للعزل المنزلي.

والسبت الماضي، أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان عن وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» تعود إلى رجل سحبت منه عينة الكشف عن الفيروس في مدينة الزاوية.