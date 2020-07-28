حظر إقامة الأفراح والمآتم في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 11:13 صباحا
شعار المجلس البلدي أبوسليم، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس البلدي أبوسليم حظر إقامة جميع المناسبات الاجتماعية والرسمية والتجمعات «المآتم والأفراح»، بصفة موقتة، إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية المعلنة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ووجه القرار رقم 21 للعام 2020، بغلق جميع صالات المناسبات الاجتماعية ومحلات إيجار الخيم ولوازم المناسبات داخل نطاق البلدية وحتى إشعار آخر.

وبموجب القرار، تتولى الأجهزة الضبطية ومأمورو الضبط القضائي بالبلدية اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وفق أحكام القانون الصحي 106 للعام 1973، وإعلان حالة الطوارئ الصحية بما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات من قبل رئيس المجلس الرئاسي.

يذكر أن المجلس البلدي مصراتة قرر أمس الإثنين، منع عقد الأفراح والمآتم؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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