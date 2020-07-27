«بلدي مصراتة» يمنع إقامة الأفراح والمآتم لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 01:08 مساء
مقر بلدية مصراتة الجديد «المبنى التاريخي»، 27 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

وجه المجلس البلدي مصراتة بالتوقف عن إقامة الأفراح والمآتم، والاكتفاء بتقديم التهاني والتعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك استنادا لما أوصى به المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن إجراءات الوقاية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وسبق أن أصدرت العديد من البلديات تحذيرا من حضور المآتم، إذ لفتت إلى أن الأمر تسبب في انتشار العدوى بعدد من المناطق.

وأشار البيان إلى أن ارتداء الكمامة معني به الجميع، وعدم التقيد به يعد أمرا مخالفا لإجراءات الوقاية، وعاملا مساعدا لانتشار الفيروس.

كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني إلى لعب دور أكثر فاعلية في تكثيف حملات التوعية داخل البلدية، بما يساهم في تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الجميع؛ للحد من انتشار الوباء.

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