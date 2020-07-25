«الأرصاد» يتوقع طقسا معتدلا على الشمال الشرقي وارتفاع الحرارة في الوسط والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 10:29 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، (23 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على مناطق الشمال الشرقي، اليوم السبت، مع رطوبة عالية على أغلب المناطق الساحلية، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع البسيط على مناطق الشمال الغربي، وتبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة، اليوم السبت، إن من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق الساحلية بين 28 و35 درجة، وتكون مرتفعة على مناطق الدواخل والوسط والجنوب لتتراوح بين 36 و40 درجة.

وبخصوص حالة البحر، قال المركز إنها ستكون مناسبة للسباحة على الساحل الغربي مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر، بينما تكون غير مناسبة للسباحة على الساحل الشرقي نتيجة اضطراب البحر وارتفاع الموج عليه.

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