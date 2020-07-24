«الخدمات الصحية بنغازي» تحذر من حضور المآتم منعا لانتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 02:24 مساء
فريق طبي تابع لإدارة الخدمات الصحية بنغازي، 19 يونيو 2020، (الغرفة المركزية بالإدارة)

حذرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي المواطنين من عدم الذهاب إلى المآتم والمناسبات الاجتماعية، منعا لانتشار وباء فيروس «كورونا المستجد».

ودعت الغرفة الأهالي إلى الاكتفاء بتقديم الواجب عبر وسائل الاتصال المختلفة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتطبيق التدابير الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية المختصة، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الخميس.

يأتي ذلك بعدما سُجلت حالتا إصابة بالفيروس في مدينتي طبرق ودرنة أمس، وذلك للمرة الأولى.

وسبق أن خرجت الدعوة إلى تجنب المناسبات الاجتماعية، خصوصا المآتم، من غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة، والتي أشارت في بيان كيف تسبب حضور أحد المآتم في انتشار الوباء بعدد من البلديات.

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