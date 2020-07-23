رئيس اللجنة الطبية بطبرق: الحالة المصابة بـ«كورونا» معزولة وتتلقى العلاج بالمركز الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 23 يوليو 2020, 09:51 مساء
رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور فرج الجالي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور فرج الجالي، إن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدية دخلت المركز الطبي قبل أيام لتلقي العلاج، مؤكدا أنه «عزلها على الفور بقسم العزل في المركز».

وأوضح الجالي وهو المدير العام لمركز طبرق الطبي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، أن الحالة لـ«امرأة تبلغ من العمر 70 عاما»، موضحا أنه تأكد إصابتها بالفيروس بعد إجراء التحاليل اللازمة لها، والتي تبين أنها «موجبة».

وأضاف الجالي أن الحالة تتلقى العلاج اللازم والرعاية الصحية بقسم العزل في مركز طبرق الطبي حسب الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الاستشارية الطبية في بلدية طبرق.

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وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في عموم ليبيا، 2413 حالة، منها 1757 حالة نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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