تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 09:09 صباحا
مدينة درنة، (أرشيفية: وال بنغازي)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في درنة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

جاء الإعلان في ساعة متأخرة أمس الخميس، إذ أشارت اللجنة إلى أن المصابة قادمة من مصر، وأجري لها تحليل «PCR» الذي ظهرت نتيجته إيجابية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

ولفت البيان إلى أن المصابة نقلت إلى مركز العزل بالفتائح فور عودتها، ولم تدخل إلى المدينة، وهي بحالة صحية جيدة.

يذكر أن مصدر من اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق صرح لـ«بوابة الوسط»، أمس، بتسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلدية.

وبحسب الإحصائية الأخيرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد وصل إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة.

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