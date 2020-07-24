أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 12:32 مساء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، (24 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تسود أجواء معتدلة مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا على الشمال الغربي، بداية من الغد، وتستمر موجة الحر في الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 28 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة مئوية، وتصل إلى 37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و39 درجة مئوية.

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