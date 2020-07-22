أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 11:58 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (22 يوليو)، (بوابة الوسط)

يبقى الطقس معتدلا نسبيا على غالبية مناطق الشمال، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع على باقي المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الأربعاء تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على الساحل، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط على المنطقة من درنة إلى طبرق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 37 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 35 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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