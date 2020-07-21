لجنة بمجلس النواب في طرابلس تجتمع مع رئيس أركان حرس الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 02:43 مساء
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، مع رئيس أركان حرس الحدود اللواء نوري شراطة, 21 يوليو 2020. (مجلس النواب بطرابلس)

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية اللواء نوري شراطة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء، فإن رئيس اللجنة الدكتور عمر قرميل ترأس الاجتماع، بحضور عضو اللجنة الدكتور إبراهيم مصباح، حيث جرى بحث دور أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية والأدوار المناطة به والتعرف على آلية عمله.

واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات للوقوف على كافة المشاكل والعراقيل التي تخص القطاع، ومحاولة تذليلها من أجل رفع كفاءة الجهاز حتى يتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه.

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