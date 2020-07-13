أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة نسبيا شمالا واستمرار موجة الحر جنوبا

توقعات الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين (13 يوليو 2020)، (بوابة الوسط)

تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق الشمال، مع رطوبة عالية على الساحل، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق الساحلية بين 27 و32 درجة مئوية، وبين 34 و36 درجة مئوية على الدواخل، وبين 35 و40 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.