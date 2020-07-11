«تعليم الموقتة» تحدد موعد الامتحانات النهائية لسنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 05:44 مساء
شعار وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، بدء الامتحانات النهائية لسنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة اعتبارًا من 8 أغسطس المقبل.

جاء ذلك حسب قرار وزير التعليم فوزي بومريز الذي حمل الرقم 210 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد الامتحانات النهائية لسنوات النقل للتعليم الأساسي والثانوي.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك» على التزام «كل مؤسسة تعليمية بالضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا».

وفيما نصت المادة الثالثة على تكليف مدير إدارة الامتحانات بوضع جداول موحدة لجميع سنوات النقل، أكدت المادة الرابعة ضرورة الالتزام بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره داعية الجهات المختصة لتنفيذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»
ليبيا
إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
دولى
المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تحدد 7 أغسطس موعدا للنطق بالحكم
عربى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
شقيقة زعيم كوريا الشمالية لا ترى فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن
دولى
109 مهاجرين لقوا حتفهم بعد مغادرتهم ليبيا منذ بداية العام
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط
ليبيا
هل يتجه لبنان إلى «الجحيم» في غياب دعم صندوق النقد؟
عربى
جريدة الوسط: تسريبات عن خيار «القبعات الزرق» في ليبيا
ليبيا
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»