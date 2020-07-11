«تعليم الموقتة» تحدد موعد الامتحانات النهائية لسنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

شعار وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، بدء الامتحانات النهائية لسنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي والثانوي العامة والخاصة اعتبارًا من 8 أغسطس المقبل.

جاء ذلك حسب قرار وزير التعليم فوزي بومريز الذي حمل الرقم 210 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد الامتحانات النهائية لسنوات النقل للتعليم الأساسي والثانوي.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك» على التزام «كل مؤسسة تعليمية بالضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا».

وفيما نصت المادة الثالثة على تكليف مدير إدارة الامتحانات بوضع جداول موحدة لجميع سنوات النقل، أكدت المادة الرابعة ضرورة الالتزام بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره داعية الجهات المختصة لتنفيذه.