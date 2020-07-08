ستة إجراءات لمواجهة «كورونا» في زليتن بعد إعلان كعام منطقة موبوءة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 08:43 صباحا
مقر بلدية زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» في بلدية زليتن اتخاذ ستة إجراءات بعد إعلان منطقة كعام في البلدية موبوءة، إثر تسجيل إصابات عديدة وحالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان البلدية أمس الثلاثاء، حيث تقرر تقديم سلال غذائية لسكان المنطقة ومواد طبية مثل الكمامات والقفازات والمطهرات، ووضع آلية لتوفير غاز الطهي لهم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجهت اللجنة بغلق مداخل ومخارج المنطقة بشكل تدريجي من قبل غرفة الطوارئ بمديرية أمن زليتن، كما كلفت بالاستمرار في عملية تعقيم المنطقة من قبل فريق هيئة السلامة الوطنية زليتن.

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وأمرت بتشكيل فريق مشترك من اللجنة مع بعض اهالي كعام لتوفير أي احتياجات ومتابعة الوضع الصحى بالمنطقة، كما دعت إلى توفير المشغلات لفريق إدارة الرصد والتقصي من أجل زيادة عدد المسحات الأنفية.

وأوصت بتأجيل إقامة صلاة الجمعة والفجر في مدينة زليتن بسبب الموقف الوبائي بالبلدية وزيادة الحالات، وفقا لتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا.

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