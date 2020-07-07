إعلان منطقة كعام في زليتن «موبوءة» بعد تسجيل 18 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 12:22 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن الدكتور عبدالسلام عصمان منطقة كعام في البلدية منطقة موبوءة بعد تسجيل 18 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بها، إضافة إلى حالتي وفاة.

وقال عصمان إن الوباء بدأ يتفشى في منطقة كعام، وعلى جميع السكان بها أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بحظر التجول والبقاء في المنزل، وفي حالة ظهور الأعراض، يجب عليهم التواصل مع قسم العزل في البلدية لأخذ المسحات الكاشفة عن الفيروس، حسب تصريحه في مقطع فيديو منشور على صفحة بلدية زليتن، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ودعا رئيس اللجنة المواطنين في البلدية إلى الالتزام بحظر التجول المفروض من المجلس الرئاسي والتعاون معها، كما أشار إلى النقص الحاد في المشغلات الخاصة بمكافحة الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
فيديو.. حفتر يبحث مع رؤساء أركان ومديري القيادة العامة «خطط المرحلة المقبلة»
ليبيا
إصابة 19 من الكوادر الطبية في سبها بـ«كورونا»
ليبيا
تسجيل أعلى حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة تطلق دليل المصطلحات الأساسية بثلاث لغات
دولى
التنافس الفرنسي - التركي في الأزمة الليبية يفاقم تصدع شركاء «الناتو».. ومساع ...
ليبيا
المجعي: نجهز لمعركة حقيقية في سرت والجفرة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات تعتمد حصراً نظام التعليم عن بُعد