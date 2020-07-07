إعلان منطقة كعام في زليتن «موبوءة» بعد تسجيل 18 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن الدكتور عبدالسلام عصمان منطقة كعام في البلدية منطقة موبوءة بعد تسجيل 18 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بها، إضافة إلى حالتي وفاة.

وقال عصمان إن الوباء بدأ يتفشى في منطقة كعام، وعلى جميع السكان بها أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بحظر التجول والبقاء في المنزل، وفي حالة ظهور الأعراض، يجب عليهم التواصل مع قسم العزل في البلدية لأخذ المسحات الكاشفة عن الفيروس، حسب تصريحه في مقطع فيديو منشور على صفحة بلدية زليتن، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ودعا رئيس اللجنة المواطنين في البلدية إلى الالتزام بحظر التجول المفروض من المجلس الرئاسي والتعاون معها، كما أشار إلى النقص الحاد في المشغلات الخاصة بمكافحة الفيروس.