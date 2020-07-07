مباحثات مصرية بريطانية حول الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 09:18 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري (يمين) ونظيره البريطاني دومينيك راب (بوابة الوسط).

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، مباحثات هاتفية، حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، شملت الملف الليبي.

وتناولت المباحثات التي جرت بمبادرة من الجانب البريطاني «الأوضاع في ليبيا»، وفق الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وشدد شكري «على خطورة أية تدخلات أجنبية غير شرعية»، منوهًا بـ«ضرورة احتواء الأزمة والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار».

واتفق الجانبان على «مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة ولندن خلال الفترة المقبلة إزاء كافة الملفات والقضايا محل الاهتمام المتبادل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات تعتمد حصراً نظام التعليم عن بُعد