«مكافحة الأمراض» يسجل ثاني أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا في ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 71 حالة موجبة بفيروس كورونا المستجد، كثاني أعلى إحصائية يومية بالإصابات.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن طرابلس سجلت منفردة 22 حالة جديدة، و4 حالات مخالطة، فيما سجلت مصراتة 3 حالات مخالطة، و4 حالات عائدة من السفر.

وفي زليتن تم تسجيل 16 مخالطة، وثلاث حالات جديدة في بنغازي، وحالة واحدة مخالطة في أجدابيا.

وكشف البيان أن مدينة سبها سجلت 10 حالات مخالطة، و8 حالات إصابة جديدة، مضيفا أن المدينة سجلت أيضا ثماني حالات تعافٍ ليكون إجمالي المتعافين 269 متعافيا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة وفاة بالمرض في سبها وحالة أخرى في زليتن، ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 34.

وعن الوضع الوبائي أوضح المركز أن إجمالي الإصابات في ليبيا بالكامل وصل إلى 1117 حالة، منها 814 حالة نشطة، و269 متعافٍ، بينما سجلت 34 حالة وفاة.