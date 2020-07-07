تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في بنغازي وأجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، الإثنين، تسجيل 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في بنغازي وأجدابيا.
وبحسب بيان اللجنة اليوم، فإن «معمل covid-19 مركز بنغازي الطبي»، سجل ثلاث حالات إصابة من بنغازي وحالة واحدة من أجدابيا.
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