النهر الصناعي: استمرار انقطاع المياه عن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 03:44 مساء
خزان في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية: صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة عن انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلال، وكذلك استمرار انقطاعها في مدينة طرابلس، اليوم الخميس، جراء انقطاع الكهرباء عن حقول الآبار ومحطات الضخ بالحقل ما تسبب في توقفها عن العمل.

وأكد الجهاز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على الجاهزية والاستعداد التام لفرق التشغيل والصيانة لإعادة التشغيل وضخ المياه عند عودة الكهرباء للحقول ومحطة الضخ بموقع ترهونة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق، اليوم، حدوث إظلام تام بشبكة الوسطى والجنوبية، نتيجة خروج وحدات التوليد بمحطات مصراتة المزدوجة، والخمس الغازية، والخمس البخارية، وأوبارى الغازية، والحديد، والمرقب من الخدمة.

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