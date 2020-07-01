«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو

مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا». (صفحة اللجنة على فيسبوك)

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» وفريق خبرائها الليبيين ابتداءً من 7 يوليو سلسلة ندوات حول ليبيا لمناقشة الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تساهم في بلورة رؤية وطنية شاملة لليبيا.



وتنطلق الجلسة الأولى لسلسلة الندوات التي تحمل اسم «الحوار الليبي» في الثانية عشرة ظهرًا في 7 يوليو، ويشارك في السلسلة مجموعة من أصحاب المصلحة الليبيين المتخصصين، ويبحثون في تطوير خيارات «سياساتية استراتيجية تؤدي إلى بلورة رؤية وطنية تنموية وشاملة لليبيا» حسب بيان لـ«الإسكوا».



ويدير جلسات الحوار ستة خبراء ليبيين بارزين، وتركز النقاشات خلالها على أربعة محاور رئيسية حددت نتيجة لمساهمات طيف واسع من الخبراء والاستشاريين الليبيين خلال اجتماعات تحضيرية، حسب البيان.



وتشمل هذه المحاور التالي:

- دولة المواطنة المنشودة والعقد الاجتماعي الجديد الآمن والمتماسك.

- التحول الاجتماعي نحو رأس مال بشري مقتدر، وتعزيز الرفاه ضمن منظومة العدالة الاجتماعية.

- تنمية اقتصادية مستدامة نحو اقتصاد شامل ومزدهر متنوع ومنتج ومتجدد.

- بناء متوازن وفعال لدولة المؤسسات والقانون المحققة للسلام والاستقرار، والتنمية الوطنية المستدامة، والتكامل والتعاون الإقليمي والدولي البناء.