«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 10:10 مساء
مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا». (صفحة اللجنة على فيسبوك)

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» وفريق خبرائها الليبيين ابتداءً من 7 يوليو سلسلة ندوات حول ليبيا لمناقشة الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تساهم في بلورة رؤية وطنية شاملة لليبيا.

وتنطلق الجلسة الأولى لسلسلة الندوات التي تحمل اسم «الحوار الليبي» في الثانية عشرة ظهرًا في 7 يوليو، ويشارك في السلسلة مجموعة من أصحاب المصلحة الليبيين المتخصصين، ويبحثون في تطوير خيارات «سياساتية استراتيجية تؤدي إلى بلورة رؤية وطنية تنموية وشاملة لليبيا» حسب بيان لـ«الإسكوا».

ويدير جلسات الحوار ستة خبراء ليبيين بارزين، وتركز النقاشات خلالها على أربعة محاور رئيسية حددت نتيجة لمساهمات طيف واسع من الخبراء والاستشاريين الليبيين خلال اجتماعات تحضيرية، حسب البيان.

وتشمل هذه المحاور التالي:
- دولة المواطنة المنشودة والعقد الاجتماعي الجديد الآمن والمتماسك.
- التحول الاجتماعي نحو رأس مال بشري مقتدر، وتعزيز الرفاه ضمن منظومة العدالة الاجتماعية.
- تنمية اقتصادية مستدامة نحو اقتصاد شامل ومزدهر متنوع ومنتج ومتجدد.
- بناء متوازن وفعال لدولة المؤسسات والقانون المحققة للسلام والاستقرار، والتنمية الوطنية المستدامة، والتكامل والتعاون الإقليمي والدولي البناء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن
ليبيا
فاوتشي يحذر من مئة ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في أميركا
دولى
القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)
دولى
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
«ذا غارديان» تكشف تفاصيل مفاوضات فتح المنشآت النفطية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استغاثة عاجلة من لجنة مكافحة «كورونا» في سبها