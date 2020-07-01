إتمام إجراءات خروج طفلة من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 08:27 مساء
غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، اليوم الأربعاء، إتمام إجراءات خروج طفلة بعد شفائها من فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى تمتعها بصحة جيدة.

وأعلن مستشفى الهواري العام بنغازي، أمس الثلاثاء، خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من قسم العزل.

وقال العريبي في تصريح منشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك»، اليوم، إن قسم العزل بالمستشفى يوجد به أربع حالات لأطفال مصابين بفيروس «كورونا» ويتمتعون بصحة جيدة.
 
وكشف مستشفى الهواري، الإثنين الماضي، عن نقل حالة مصابة بفيروس «كورونا» كانت تخضع للعلاج بغرفة العناية الفائقة إلى قسم الإيواء بالمستشفى، وذلك بعد تحسن حالتها، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس والموجودين بقسم الإيواء بالمستشفى إلى 41 مصابًا.

والسبت الماضي، أعلن مدير المستشفى، الدكتور عبدالرحمن يوسف، التوقف عن استقبال أية حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بعد بلوغ القدرة التشغيلية القصوى للمستشفى بوصول عدد المصابين بقسم الإيواء إلى 40 مصابًا.

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