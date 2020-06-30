«أجوكو»: زيادة القدرة الإنتاجية بعد إنجاز متميز للبئر «c-318» بحقل السرير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 02:28 مساء
جانب من اجتماع لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، 30 يونيو 2020 (الإنترنت)

قال رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) محمد بن شتوان إن الشركة تمكنت من زيادة القدرة الإنتاجية ورفع معدلات إنتاج الآبار، وتحقيق إنجاز متميز بالبئر (c-318) بحقل السرير، وذلك بتنفيذ الصيانة الناجحة لعزل المياه ودعم الإنتاج النفطي للبئر بواسطة استعمال أحدث الأدوات.

وأضاف أن أعمال الصيانة في البئر حققت زيادة في إنتاج النفط من 300 برميل في اليوم إلى 1403 براميل، بالإضافة إلى التخلص من المياه المصاحبة من 1400 برميل يوميا من المياه إلى صفر من المياه.

ووجه شتوان الشكر إلى «جميع الإدارات التي بذلت جهوداً لتحقيق هذا الإنجاز في ظل ظروف غاية في الصعوبة».

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وعقدت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط اجتماعها الدوري العادي صباح اليوم الثلاثاء بحضور كل من: رئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان، وأعضاء لجنة الإدارة أشرف العبار، وفرج المشاي، وعبدالمطلب صالح آدم. وخلال الاجتماع جرت مناقشة جدول الأعمال المعروض على اللجنة.

وأمس الإثنين، أعلنت الشركة، تكثيف عمليات صيانة واستكمال الآبار القائمة رغم الظروف التي يعيشها قطاع النفط في دول العالم بسبب جائحة «كورونا»، وأثرت على الشركة، منوهة إلى صيانة 16 بئرا حتى الآن.

وأوضح بن شتوان أن «الشركة لم توقف عملياتها في الحقول لإيجاد فرص لزيادة الإنتاج والمحافظة على هذه الزيادة»، مشيرا إلى تخصيص «عشرة حفارات، سبعة منها في حقل السرير والباقي في حقل مسلة لتنفيذ التوصيات الفنية باستخدام أحدث التقنيات في مجال صيانة وإكمال الآبار على 51 بئرا من آبار الشركة».

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