«خارجية الوفاق» ترد على تصريحات ماكرون عن التدخل التركي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 10:51 صباحا
وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

رد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة على تصريحات الرئيس الفرنسي التي دان فيها التدخل التركي في ليبيا، قائلا: «كنا نأمل أن يصدر من الرئيس (إيمانويل) ماكرون تصريحا يفيد برفضه عدوان حفتر على العاصمة طرابلس منذ 14 شهرا أي منذ الهجوم الغادر».

جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي، على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من اتهام ماكرون تركيا بأنها تتحمل «مسؤولية تاريخية وإجرامية» في النزاع الليبي بوصفها بلدًا «يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي».

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ألمانيا، أمس الإثنين، «نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، التي هي مرفوضة بالنسبة إلينا»، مشيرا إلى أن أنقرة «زادت» من وجودها العسكري في ليبيا و«استوردت مجددًا، وفي شكل كبير، مقاتلين جهاديين من سورية».

وفيما يخص روسيا، قال الرئيس الفرنسي إن موسكو تلعب على «التناقض» الناشئ من وجود «ميليشيا روسية خاصة» في ليبيا مسماة «فاغنر» وليس جنودا من الجيش الروسي.

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