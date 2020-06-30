16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 12:30 صباحا
شعار السفارة الألمانية. (الإنترنت)

ارتفع حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا بنسبة 16% خلال العام الماضي 2019، ليسجل 4.4 بليون يورو.

وبحسب بيان للسفارة الألمانية في ليبيا الإثنين، قدمت برلين أكثر من 280 مليون يورو كمساعدات لليبيا منذ 2015، مؤكدة أن ألمانيا من بين «الداعمين المخلصين للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، كما تتعاون مع المؤسسات الليبية والمجتمع المدني على جميع المستويات للعمل من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاستقرار المؤسساتي والتعاون الاقتصادي.

كما قدمت المانيا اكثر من 70 مليون يورو منذ سنة 2015 من أجل دعم الرعاية الصحية الأولية والطوارئ، وتمويل حملات تطعيم الاطفال، ودعم النازحين وتعزيز حماية اللاجئين، كأكبر مانح للمساعدات الانسانية على الصعيد الثنائي في ليبيا.

وأوضحت أن الجهود الألمانية تهدف أيضا لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإنشاء إطار لحل سياسي من خلال تشجيع المصالحة ودعم المؤسسات وتعزيز اللامركزية والحكم المحلي.

وكأكبر مساهم في برنامج الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا، أوضح البيان أن ألمانيا قامت بتمويل مشاريع تحقيق الاستقرار بقيمة تزيد عن 80 مليون يورو منذ 2015، «كما تخلق ألمانيا فرصًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال الجمع بين صناع القرار السياسيين ورواد الأعمال والدخول في حوار حول سياسات الاقتصاد والطاقة والتطوير المهني».

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