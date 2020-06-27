بحث الاستفادة من مواقع بمجمع العيادات المركزي سرت للعزل الطبي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 27 يونيو 2020, 10:40 مساء
مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بسرت، اجتماعًا، مساء الجمعة، برئاسة رئيسها مدير مديرية الأمن العميد جمال عطالله، وبحثت اللجنة مقترحًا بشأن الاستفادة من مواقع بمجمع العيادات المركزي ليكون قسمًا للعزل الطبي وتخصيص الإمكانات الطبية له.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة، محمد الإميل لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة ناقشت عددًا من الموضوعات تتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، خاصة بعد التطورات الأخيرة لانتشار الفيروس وظهور إصابات بمناطق مجاورة.

وتدارست اللجنة في الاجتماع استعراض الاحتياجات العاجلة لقسم العزل وفريق الرصد والمستلزمات الوقائية للفرق الطبية باللجنة.

ووافقت اللجنة على أن يكون الحجر الصحي منزليًّا للمخالطين للحالة المصابة وإمكانية توفير وتخصيص وسيلة نقل وإسعاف لنقل العينات الطبية إلى المختبر المرجعي بنغازي، والبحث عن مقار لحجر الأطباء المخالطين لحالات الإصابة.

كما بحث الاجتماع اتخاد عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» بسرت، ومنع تفشي الوباء من خلال قفل المقاهي والصالات الرياضية ومحلات الحلاقة.

وتم التأكيد على تفعيل الحظر وفقًا للتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا»، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرت، كما تم التأكيد على منع التنقل والدخول بين المدن.

فيما تعاني اللجنة قلة الإمكانات وعدم توافر مكان للحجر الصحي بسرت متكامل حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يحذر من «مشكلة خطيرة»
دولى
معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محكمة: مسحوق التلك «جونسون أند جونسون» يسبب السرطان