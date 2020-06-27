بحث الاستفادة من مواقع بمجمع العيادات المركزي سرت للعزل الطبي

مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بسرت، اجتماعًا، مساء الجمعة، برئاسة رئيسها مدير مديرية الأمن العميد جمال عطالله، وبحثت اللجنة مقترحًا بشأن الاستفادة من مواقع بمجمع العيادات المركزي ليكون قسمًا للعزل الطبي وتخصيص الإمكانات الطبية له.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة، محمد الإميل لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة ناقشت عددًا من الموضوعات تتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، خاصة بعد التطورات الأخيرة لانتشار الفيروس وظهور إصابات بمناطق مجاورة.

وتدارست اللجنة في الاجتماع استعراض الاحتياجات العاجلة لقسم العزل وفريق الرصد والمستلزمات الوقائية للفرق الطبية باللجنة.

ووافقت اللجنة على أن يكون الحجر الصحي منزليًّا للمخالطين للحالة المصابة وإمكانية توفير وتخصيص وسيلة نقل وإسعاف لنقل العينات الطبية إلى المختبر المرجعي بنغازي، والبحث عن مقار لحجر الأطباء المخالطين لحالات الإصابة.

كما بحث الاجتماع اتخاد عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» بسرت، ومنع تفشي الوباء من خلال قفل المقاهي والصالات الرياضية ومحلات الحلاقة.

وتم التأكيد على تفعيل الحظر وفقًا للتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا»، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرت، كما تم التأكيد على منع التنقل والدخول بين المدن.

فيما تعاني اللجنة قلة الإمكانات وعدم توافر مكان للحجر الصحي بسرت متكامل حتى الآن.