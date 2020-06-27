مديرية أمن بنغازي: القبض على رجل وامرأتين يستخدمون شقة وكرا للدعارة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخص وامرأتين لـ«استخدامهم شقة مواطن وكرا للدعارة وممارسة الرذيلة».
وأوضحت المديرية أن القبض على المتهمين جاء بعد تقديم مواطن شكوى ضد شخص يحمل الجنسية الغانية وامرأتين تحملان الجنسية النيجرية قاموا باستئجار شقة منه، وعلم بعد استئجار الشقة بأنها تستغل في إحضار نساء إليها وممارسة الدعارة والرذيلة، حسب بيان للمديرية.
وأضاف البيان أن المتهمين سببوا إزعاجا لسكان المنطقة، مشيرا إلى السماع إلى أقوال الشاكي وفتح محضر في الواقعة، قبل أن ينتقل أعضاء التحريات إلى مكان الشقة ويضبطون المستأجر والسيدتين، «وبحوزتهم أدوات تستخدم للدعارة».
وبالانتقال بالمتهمين إلى القسم وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم كما اعترفوا بإقامة حفلات داخل الشقة، وبناء عليه اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم إيداعهم بالحجز القانوني وعرضهم على النيابة العامة.