مديرية أمن بنغازي: القبض على رجل وامرأتين يستخدمون شقة وكرا للدعارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 01:27 مساء

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخص وامرأتين لـ«استخدامهم شقة مواطن وكرا للدعارة وممارسة الرذيلة».

وأوضحت المديرية أن القبض على المتهمين جاء بعد تقديم مواطن شكوى ضد شخص يحمل الجنسية الغانية وامرأتين تحملان الجنسية النيجرية قاموا باستئجار شقة منه، وعلم بعد استئجار الشقة بأنها تستغل في إحضار نساء إليها وممارسة الدعارة والرذيلة، حسب بيان للمديرية.

وأضاف البيان أن المتهمين سببوا إزعاجا لسكان المنطقة، مشيرا إلى السماع إلى أقوال الشاكي وفتح محضر في الواقعة، قبل أن ينتقل أعضاء التحريات إلى مكان الشقة ويضبطون المستأجر والسيدتين، «وبحوزتهم أدوات تستخدم للدعارة».

وبالانتقال بالمتهمين إلى القسم وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم كما اعترفوا بإقامة حفلات داخل الشقة، وبناء عليه اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وتم إيداعهم بالحجز القانوني وعرضهم على النيابة العامة.

الامرأتان اللتان تم القبض عليهما في بتهمة استغلال شقة لممارسة الدعارة. (مديرية أمن بنغازي)
مستأجر الشقة التي جرى تحويلها إلى وكر ممارسة الدعارة. (مديرية أمن بنغازي)
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