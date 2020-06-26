تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا» في الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 11:35 مساء
فنية في مختبر خلال تحليل عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية الجفرة، الجمعة، تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا المستجد».

وأهابت اللجنة في بيان مصور بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا» والتي تشمل حظر التجوال، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم، والتطهير والنظافة الشخصية.

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة في وقت سابق، الجمعة، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس «كورونا» بواقع حالتين في الجفرة وواحدة في بنغازي.

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