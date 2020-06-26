حملة نظافة تطوعية بباب درنة في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 26 يونيو 2020, 04:24 مساء

قامت شركة نظافة خاصة بحملة نظافة تطوعية لطريق باب درنة وسط المدينة، بناء على مناشدة المجلس التسييري للبلدية بضرورة تعاون جميع الجهات لنظافة طبرق.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن شركة الازدهار لأعمال النظافة قامت بأعمال النظافة الكاملة لطريق باب درنة الواصل ما بين حي باب درنة والجبيلة الشرقية، وشملت أعمال النظافة الطريق والأرصفة وتشجير الطريق وطلاء الأرصفة.

وقدم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، شكره للشركة وعمالها، داعيا بقية الشركات لتقديم العون والمساعدة للبلدية من أجل إظهارها بمظهر لائق وجميل.

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