دي مايو: إيطاليا ستحفز خطة أوروبية لإعادة الإعمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 05:16 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. (أرشيفية: آكي)

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الخميس، أن بلاده «ستقوم بدور المحفز لخطة أوروبية من أجل اعادة الإعمار في ليبيا»، وذلك بعد يوم من زيارته العاصمة الليبية طرابلس واجتماعه برئيس المجلس الرئاسي ومسؤولين بحكومة الوفاق الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن دي مايو قوله «إن الدور الذي تلعبه أوروبا سيظل حاسما. فليبيا بالنسبة لنا هي مسألة أمن قومي ولكنها تتعلق أيضا بأمن الاتحاد الأوروبي بأسره».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية مخاطبا مجلس الشيوخ، «في هذا الصدد، سنكون مروجين لخطة أوروبية لإعادة إعمار ليبيا وتعزيز مؤسساتها، لأننا نعتقد أنه من الضروري أن تأتي إشارة واضحة وحاسمة للشعب الليبي من أوروبا».

وخلال زيارته إلى طرابلس، بحث دي مايو مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ومسؤولي حكومة الوفاق، أهمية العودة إلى المسار السياسي، وملف الهجرة غير الشرعية، ودور عملية «إيريني» الأوروبية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى جانب العلاقات الثنائية.

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وبعد عودته إلى روما، قال وزير الخارجية الإيطالي للصحفيين إن السراج «قدم تطمينات وافرة بأن إيطاليا لا تزال شريكًا أساسيًّا ولا بديل عنه، رغم الوجود التركي في ليبيا»، وفق ما نقلته «آكي».

ويرى دي مايو أن العمل الجاد لوقف الحرب في ليبيا يعني «استقرار المنطقة، بل وفي الوقت نفسه تأمين لإيطاليا، بسواحلها ومواطنيها» وفق ما كتبه عبر صفحته على «فيسبوك».

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