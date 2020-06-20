المشري يصل إلى الجزائر بالتزامن مع زيارة السراج

المشري في لقائه مع مسؤولين جزائريين اليوم السبت، 20 يونيو 2020 (الإنترنت)

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى الجزائر اليوم السبت، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا مع المسؤولين الجزائريين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وقال بيان لمجلس الدولة، إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأنها ضمت نائبي رئيس المجلس الأول والثاني، كما أنها تأتي بالتزامن مع زيارة السراج، ورئيس مجلس النواب في طرابلس حمودة سيالة إلى الجزائر.

وكان في استقبال المشري كل من الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة الجزائرية إن زيارة السراج تأتي ضمن جهود الجزائرية من أجل «استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين»، مؤكدة سعيها إلى إيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية، يكون قائمًا على احترام إرادة الشعب الليبي، وضمان وحدة ترابه وسيادته الوطنية، بعيدًا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.