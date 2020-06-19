تنسيق بين البعثة الإيطالية واللجنة المشتركة بشأن إزالة مخلفات الحرب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 11:10 مساء
خبير إيطالي خلال حديثه مع فرق نزع الألغام في إحدى المناطق جنوب طرابلس، 18 يونيو 2020، (السفارة الإيطالية)

بحثت اللجنة المشتركة لإزالة المفخخات والألغام ومخلفات الحرب مع بعثة المساعدة والدعم الثنائية الإيطالية «MIASIT» لإزالة الألغام ومخلفات الحرب وضع آلية وخطة عمل للتعاون بين الطرفين في هذا المجال.

واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المركز الليبي للأعمال المتعلقة بإزالة الالغام ومخلفات الحرب «LIBMAC» بجنزور، على التنسيق مع البعثة في عمليات المسح للمناطق المستهدفة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الدفاع بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك» الجمعة.

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كما اتفق أعضاء اللجنة على «توفير التسهيلات اللازمة، وتقديم المساعدة بالتدريب والمعدات المتعلقة في كشف الأساليب الحديثة في التفخيخ والألغام المبتكرة»، حسب البيان الذي أشار إلى أن هذا التعاون يأتي بمشاركة أول وحدة من وزارة الدفاع الإيطالية «EOD» للتخلص من مخلفات الحرب مع اللجنة المشتركة.

وأمس الخميس، أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا مشاركة البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم، مع المهندسين العسكريين الليبيين، في أنشطة إزالة الألغام جنوب طرابلس. ويوم الأحد الماضي، أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، بدء تعاون ثنائي مع الجانب الإيطالي لإزالة الألغام جنوب العاصمة طرابلس، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين.

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